وزير الزراعة يواجه مشكلات الفلاحين بالبحيرة.. ماذا طلب المزارعون؟

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع بعض ممثلي الفلاحين بمحافظة البحيرة، للوقوف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، وبحث آليات تطوير الخدمات الزراعية ودعم صغار المربين، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص عليها مع المزارعين للاستماع لمشاكلهم.

واستمع الوزير إلى مطالب ومشكلات الفلاحين، فيما يتعلق بحصص الأسمدة وإجراءات صرفها، وتوفير الرعاية البيطرية المكثفة ودعم صغار المربين، إلى جانب تكثيف جهود تطهير المساقي والمصارف المائية لضمان وصول المياه إلى نهايات الأراضي.

وشهد اللقاء استعراض جهود الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة، حيث جرى التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه عبر الجمعيات الزراعية وتذليل كافة العقبات أمام عمليات الصرف لضمان استقرار الموسم الزراعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين.

وتناولت النقاشات حول تشديد الرقابة على الأسواق وتداول التقاوي والمبيدات لحماية الفلاحين من التلاعب والغش، إلى جانب التوسع في برامج التوعية والإرشاد الزراعي لنشر الممارسات الحديثة التي تضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد الوزير خلال اللقاء اهمية التحول إلى نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة للحد من التكاليف، فضلاً عن استمرار جهود تحسين السلالات الحيوانية لتعظيم عوائد صغار المربين ورفع إنتاجية اللحوم والألبان.

توفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج

ومن جانبهم أشاد المزارعون، وعنهم الحاج عبد السميع الخويلدي، بجهود الدولة ووزارة الزراعة في الاستماع المباشر لمطالب المزارعين وسرعة التعامل مع التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، مثمناً حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج عبر الجمعيات الزراعية بتيسير تام، ومؤكداً دعم مزارعي البحيرة لخطوات التوسع في الإرشاد الزراعي وتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المحاصيل ومنع التلاعب والغش.