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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
اسماء محمد

تعد النودلز من أشهر الأكلات التى تثير الجدل باستمرار ويتحدث الأطباء دائما عن أضرارها ولكن الأمر لا يقتصر على الأنواع المحلية بل العالمية أيضا ، فمؤخرا أحدثت ضجة في بريطانيا.

ونكشف لكم في هذا التقرير أهم الأحداث المرتبطة بالنودلز في مصر.

 النودلز تثير أزمة في بريطانيا للمرة الثانية

تواجه أسواق المواد الغذائية في المملكة المتحدة أزمة جديدة بسبب منتجات المعكرونة سريعة التحضير، المعروفة باسم النودلز، بعد صدور تحذيرات رسمية وسحب عاجل لعدد من المنتجات الشهيرة نتيجة مخاطر صحية تنوعت بين التلوث البكتيري ومشكلات ملصقات المكونات التي قد تعرض المستهلكين لمخاطر صحية.

طريقة عمل النودلز الصيني

التفشي الأول: بكتيريا السالمونيلا تصيب أكثر من 100 شخص في 14 دولة

كشفت الهيئات الصحية، وعلى رأسها وكالة سلامة الأغذية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عن تفشٍ واسع لبكتيريا السالمونيلا ستانلي  أسفر عن تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة، تركز معظمها بين الأطفال والشباب.

وامتدت الإصابات إلى 14 دولة أوروبية، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وفرنسا وهولندا والسويد وبولندا.

الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا

وأثارت الأدلة الميكروبيولوجية الشكوك بشأن ارتباط التفشي بمنتجات النودلز المنكهة، وتحديدا نكهتي الدجاج والدجاج الحار، التي تنتجها شركة ريفا للأغذية عبر مصنع يورو فود سيرفيس في أوكرانيا.

وفي إطار هذه المخاوف أعلنت الشركة المصنعة سحب الدفعات المشتبه في تلوثها، وفتح تحقيق داخلي عاجل لتحديد أسباب التلوث، مؤكدة أن سلامة المستهلكين تأتي على رأس أولوياتها.

سحب عاجل بسبب تحذيرات الحساسية

وبعد هذه الأزمة، ظهرت مشكلة جديدة في الأسواق البريطانية، عقب الإعلان عن سحب دفعة محددة من منتجات المعكرونة سريعة التحضير بوت نودل (Pot Noodle) بنكهة الدجاج، التي تمتد صلاحيتها حتى مايو 2027.

وجاء قرار السحب بسبب عدم إدراج الحليب بصورة واضحة ضمن قائمة المكونات الرئيسية للمنتج، إذ اكتفت الشركة بالإشارة إلى احتمالية احتوائه عليه، وهو ما قد يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب.

النودلز سريعة التحضير

مخاطر عدم توضيح مكونات المنتج

حذرت السلطات من أن تناول المنتج من جانب الأشخاص المصابين بحساسية الحليب قد يؤدي إلى ظهور أعراض صحية متفاوتة الشدة، تشمل الطفح الجلدي والتورم والقيء وصعوبة التنفس، وقد تتطور في الحالات الشديدة إلى الصدمة التأقية، وهي رد فعل تحسسي خطير قد يهدد الحياة.

وتزداد خطورة هذه المشكلة بسبب عدم وضوح المعلومات المتعلقة بالمكونات على العبوة، إذ يعتمد الأشخاص المصابون بالحساسية على الملصقات الغذائية لتجنب المواد التي قد تعرض صحتهم للخطر.

 

وحثت الشركة المستهلكين على مراجعة رمز الدفعة وتاريخ الصلاحية للتأكد مما إذا كانت المنتجات التي اشتروها مشمولة بقرار السحب.

كما دعت الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب إلى الامتناع عن تناول المنتج المتأثر وإعادته إلى منافذ البيع لاسترداد قيمته بالكامل.

وأكدت الشركة أن عملية السحب إجراء احترازي يقتصر على الدفعة المحددة.

النودلز نودلز سريعة التحضير أضرار النودلز الحليب الطفح الجلدي الحساسية بريطانيا

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