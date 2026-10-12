ماكرون: فرنسا مصممة على مكافحة «الأسطول الشبح» في جميع أنحاء العالم

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن بلاده مصممة على مكافحة ما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس الفرنسي- في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»- إن البحرية الوطنية الفرنسية اعترضت، صباح اليوم، ناقلة النفط «دي إف بيك» (DF Peak)، على بُعد أكثر من 450 ميلًا بحريًا جنوب جزيرة ريونيون؛ للاشتباه في إبحارها تحت علم مزيف وتورطها في أنشطة غير مشروعة لنقل الوقود.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن العملية نُفذت وفقًا للقانون الدولي للبحار، مؤكدًا عزم بلاده على ضمان احترام القانون ومكافحة جميع أشكال الاتجار غير المشروع أينما حدثت.

ويُطلق مصطلح «الأسطول الشبح» على مجموعة من السفن، ولا سيما ناقلات النفط، التي تلجأ إلى أساليب مثل تغيير الأعلام أو استخدام أعلام غير صحيحة وإخفاء بيانات الملكية والتشغيل، بهدف الالتفاف على العقوبات أو نقل شحنات في إطار أنشطة غير مشروعة.