كشف الفنان أوس أوس عن كواليس تعاونه مع المخرج سلطان مجدلي في فيلم "كريبتو"، معربًا عن إعجابه الكبير بأسلوبه في إدارة العمل وقدرته على استيعاب تفاصيل الشخصيات والبيئة المصرية بصورة لفتت انتباه جميع المشاركين في الفيلم.

وقال أوس أوس إن وجود مخرج سعودي على رأس فريق عمل فيلم مصري كان أمرًا غير معتاد بالنسبة لهم في البداية، وهو ما دفع البعض للتساؤل حول مدى قدرته على فهم التفاصيل الثقافية والاجتماعية التي يتطلبها العمل، إلا أن مجدلي نجح سريعًا في تغيير هذه الصورة، بعدما كشف عن معرفة دقيقة بالشخصية المصرية وتفاصيلها اليومية".

وأضاف أن المخرج كان ملمًا بطبيعة كل شخصية، ويعلم جيدًا إمكانيات كل فنان وما ينتظره الجمهور منه، كما اهتم بأدق التفاصيل، بداية من اختيار الألوان وتنسيق الملابس وصولًا إلى الصورة البصرية التي تخدم الأحداث وتمنح كل شخصية هويتها الخاصة.

وأشار إلى أن أسلوب مجدلي في التعامل مع الممثلين وإدارتهم واحترافيته جعلا من يشاهد التجربة يظن أنها عمله السينمائي المئة، رغم أنها أول أفلامه الروائية الطويلة، مشيدًا بالرؤية التي قدمها وبالمجهود الكبير الذي بذله خلال مراحل التحضير والتصوير.

وكان صناع الفيلم قد احتفلوا بالعرض الخاص مساء الأربعاء 18 نوفمبر، داخل سينما أركان بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وشهد العرض حضور السفير أسامة بن أحمد النقلي، والفنانين كريم محمود عبد العزيز وعلي ربيع، الذي حرص على تهنئة أبطال وصناع الفيلم، إلى جانب ويزو ووليد عبد الغني وسارة سلامة وإسلام إبراهيم ومصطفى بسيط ورباب طارق، والناقد السعودي الدكتور عبدالله بانخر.

فيلم "كريبتو"

وتدور أحداث الفيلم حول زعيم عصابة يتعرض لإصابة خطيرة، تدفعه إلى التفكير في ابنيه اللذين تركهما في مصر منذ نحو 30 عامًا، ليقرر استدعاءهما بعد سنوات طويلة من الغياب.

ويعيش الشقيقان أحمد وكريم حياة بسيطة وظروفًا مادية صعبة؛ حيث يعمل أحمد في تصفيف شعر السيدات، بينما يحاول كريم كسب المال من خلال السرقة دون نجاح يُذكر.

ومع وصول خبر والدهما، يعتقد الاثنان أن الفرصة أصبحت سانحة لتغيير حياتهما والتخلص من الفقر، لكنهما يفاجآن بتورطهما في عالم المافيا، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والمطاردات والمفاجآت.

أبطال فيلم "كريبتو"

يذكر أنه يشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد لطفي، محمد محمود، بسنت أبو باشا، شريف حسني، وناجي شحاتة، والفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد عبد الله، ومن سيناريو وحوار عمرو تيام ومهاب حسين، وإخراج سلطان مجدلي، وإنتاج مشترك بين روتانا ستوديوز وتلفاز.