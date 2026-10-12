قذيفة مجهولة تستهدف سفينة حاويات قرب مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO، مساء اليوم الإثنين، تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة حاويات لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها باتجاه مضيق هرمز.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن المعلومات وردت من مصدر وصفته بالموثوق، مؤكدة أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

ودعت الهيئة جميع السفن العابرة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.

يأتي الحادث الأخير ضمن سلسلة هجمات متكررة تشهدها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ أبريل 2026، بعد أن هددت إيران باستمرار استهداف السفن العابرة إذا لم ترفع الولايات المتحدة حصارها البحري عن طهران.

ومنذ 28 فبراير الماضي، وبعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران، تراجعت حركة العبور في المضيق بشكل حاد، من متوسط 125 سفينة يومياً إلى 12 سفينة فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب بيانات شحن نقلتها رويترز، مع لجوء بعض السفن لإغلاق أجهزة التعرف الآلي AIS لتجنب الرصد.

وفرضت إيران منذ أبريل قيوداً على الملاحة، ثم ألزمت في 30 مايو السفن بالحصول على إذن مسبق من بحرية الحرس الثوري، واعتبرت العبور دون تصريح "تهديداً أمنياً"، كما زرعت ألغاماً بحرية في الممر وفق تقارير دولية، رغم تأكيد واشنطن إزالة أغلبها.

وكانت الهيئة البريطانية UKMTO قد أبلغت أمس الأحد عن تعرض ناقلة نفط لضربة بمقذوف مجهول أصاب جانبها الأيسر دون إصابات في الطاقم.