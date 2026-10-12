اتحاد مستأجري الإيجار القديم: الوحدات المغلقة تبلغ 1.3 مليون وحدة فقط

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن الحديث عن وجود 1.6 مليون مستأجر بنظام الإيجار القديم غير صحيح، موضحًا أن عدد الوحدات المغلقة فقط يبلغ مليونًا و300 ألف وحدة.

وأضاف الجعار، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك ما لا يقل عن 9 ملايين وحدة سكنية شاغرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المستأجرين لم يتقدموا للحصول على السكن البديل بسبب عدم وجود هذه الوحدات على أرض الواقع، إلى جانب عدم تحديد أسعارها.

وأوضح شريف الجعار أن المستأجرين لا يرغبون في الانتقال من مدنهم إلى مدن أخرى أو محافظات مختلفة، مؤكدًا تمسكهم بمساكنهم الحالية، وأنهم يرفضون الانتقال منها باختيارهم، طالما أن التقديم للحصول على السكن البديل ليس إجباريًا، مؤكدًا أن من شروط التقديم عبر المنصة التنازل عن عقد الإيجار القديم، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان لم تحدد أسعار الوحدات البديلة المخصصة لشاغلي الإيجار القديم.

وشدد الجعار على ضرورة معاينة الوحدة السكنية قبل شرائها، مؤكدًا أن هذا الأمر غير متاح بشأن السكن البديل، ومتسائلًا عن سبب عدم تحرك البرلمان لتغيير ما أقره في قانون الإيجار الجديد، في ظل معاناة المواطنين وعدم قدرتهم على تحمل الأوضاع الحالية