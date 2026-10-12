محافظ شمال سيناء: مدينة رفح الجديدة ليست مخصصة لتهجير الفلسطينيين

كشف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، حقيقة ما تردد بشأن بناء مدينة رفح الجديدة بهدف تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن المدينة أُنشئت لاستيعاب نحو 25 ألف مواطن، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لأهالي رفح والمواطنين المصريين.

وأوضح "مجاور" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن المرحلة الأولى من المدينة شهدت تسكين 411 أسرة، مشيرًا إلى أن إجمالي الأسر التي جرى تسكينها خلال المرحلة الثانية بلغ 822 أسرة، فيما تستعد المحافظة لتسكين 3008 أسر ضمن المرحلة الثالثة خلال الفترة المقبلة، مع تنظيم احتفالية بهذه المناسبة.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن المدينة تضم 27 محلًا تجاريًا، مؤكدًا أن مستوى النظافة بها جيد للغاية، وأنها مجهزة لتوفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين.

وشدد على أن مدينة رفح الجديدة ليست مخصصة لتهجير الفلسطينيين، وإنما تستهدف توفير سكن لأهالي رفح وغيرهم من المواطنين المصريين، في إطار خطة الدولة لإعادة إعمار المنطقة وتحقيق التنمية والاستقرار بها.

وأشار إلى أن المواطن السيناوي عانى ظروفًا صعبة خلال فترة مكافحة الإرهاب، ومر بمحنة قاسية، لكنه كان يدرك أن الدولة تواصل أداء دورها رغم التحديات الأمنية والظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن القبائل السيناوية شاركت الجيش والشرطة في جهود مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في دعم الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال جهود التنمية والتعمير في شمال سيناء.