قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطر كبير.. تحذير عاجل من رئيس التصنيع الدوائي بالصيادلة من الحقن غير المعقمة
المجلس التنفيذي لليونسكو يعتمد بالإجماع قرارين لصالح فلسطين
اتحاد مستأجري الإيجار القديم: الوحدات المغلقة تبلغ 1.3 مليون وحدة فقط
محافظ شمال سيناء: نفصل بين جهود التنمية وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
محافظ شمال سيناء: مدينة رفح الجديدة ليست مخصصة لتهجير الفلسطينيين
بيراميدز يكتسح سيراميكا برباعية ويخطف صدارة الدوري من الأهلي
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يشهد تفاعلًا واسعًا من المواطنين
المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: 8500 مشارك في منتدى مصر 2026
ماكرون: فرنسا مصممة على مكافحة «الأسطول الشبح» في جميع أنحاء العالم
أحمد موسى يعرض مقطع فيديو خاص لجولة الرئيس السيسي الآسيوية
أمير الرياض يزور مصابي الهجوم الحوثي وينقل تحيات الملك سلمان وولي عهده
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم شوم وأسلحة بيضاء في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: 8500 مشارك في منتدى مصر 2026

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
شيماء جمال

قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن منتدى مصر 2026 سيشهد مشاركة أكثر من 8500 شخص يمثلون مختلف فئات المجتمع، موضحًا أن الأيام الأربعة الأولى ستتضمن 13 جلسة حوار، إلى جانب الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول، فيما ستُخصص جلسات أخرى لريادة الأعمال والجلسة الختامية خلال اليوم الخامس.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ آليات بث جلسات المنتدى لا تزال قيد الدراسة، نظرًا إلى أن بعض الجلسات ستُعقد في التوقيت نفسه، وهو ما يتطلب تحديد الطريقة المناسبة لإتاحة متابعة الفعاليات للجمهور، سواء من خلال البث المباشر لبعض الجلسات أو الاكتفاء ببث الجلستين الافتتاحية والختامية.

وأوضح عادل أن الجهات المعنية لا تزال تناقش الجلسات التي يمكن بثها مباشرة، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يُحسم بعد، وأن العمل جارٍ للوصول إلى آلية مناسبة تتيح للمواطنين متابعة فعاليات المنتدى، في ضوء تعدد الجلسات وتزامن بعضها خلال أيام الانعقاد.

وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن إمكانية إتاحة جلسات المنتدى عبر الإنترنت، بعدما تجاوز عدد زوار الموقع الإلكتروني الرسمي 12 مليونًا، وما إذا كان بإمكان الجمهور العادي مشاهدة المناقشات والمشاركة في متابعتها مباشرة.

وأكد عادل أن المنتدى يتضمن مشاركة واسعة لمختلف أطياف المجتمع، مع استمرار الاستعدادات التنظيمية وتحديد آليات إتاحة الجلسات للجمهور، مشيرًا إلى أن الإعلان عن طريقة البث سيأتي بعد الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة، سواء تعلق الأمر بالبث المباشر أو بتحديد جلسات بعينها، ولا سيما الافتتاحية والختامية.

محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء منتدى مصر مجلس الوزراء الحكومة المنتدى الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

جاسيكا حسام الدين ومحمد رمضان

حبيبة أبوها.. جيسيكا حسام تنشر أول صورة مع محمد رمضان من كواليس عشماوي

الدكتور أشرف العزازي

أشرف العزازي: 10 آلاف و500 متقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير العام الماضي

ولا كان عالبال

نور النبوي وياسمينا العبد في قصة حب بالأقصر.. طرح البوستر الدعائي لفيلم «ولا كان عالبال»

بالصور

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد