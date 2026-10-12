منتدى مصر 2026.. هل تتتاح جلساته للجمهور عبر البث المباشر؟.. الحكومة ترد

بين الإقبال الجماهيري الواسع وتزامن الفعاليات، تتواصل الاستعدادات لتنظيم منتدى مصر 2026، وسط ترقب بشأن آليات إتاحة جلساته للمواطنين عبر الإنترنت، في ظل تجاوز عدد زوار موقعه الإلكتروني الرسمي 12 مليون زائر، ومشاركة مرتقبة لأكثر من 8500 شخص يمثلون مختلف فئات المجتمع.

وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح البرنامج التنظيمي لمنتدى مصر 2026، موضحًا أن المنتدى يشهد مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع، ويتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناقش عددًا من القضايا والملفات المطروحة على جدول أعماله.

وأوضح عادل أن الأيام الأربعة الأولى من المنتدى ستشهد عقد 13 جلسة حوارية، إلى جانب الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول، على أن يتضمن اليوم الخامس جلسات مخصصة لريادة الأعمال، بالإضافة إلى الجلسة الختامية.

البث المباشر لجلسات المنتدى.. خيارات قيد الدراسة



وفيما يتعلق بإمكانية متابعة فعاليات المنتدى عبر الإنترنت، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن آليات البث لا تزال قيد الدراسة، في ظل تزامن بعض الجلسات وانعقادها في التوقيت نفسه، الأمر الذي يستدعي تحديد الآلية الأنسب لإتاحة المحتوى للجمهور.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الجهات المعنية تناقش حاليًا الجلسات التي يمكن نقلها مباشرة، سواء من خلال إتاحة البث المباشر لعدد من الجلسات المختارة، أو الاكتفاء ببث الجلستين الافتتاحية والختامية.

وشدد على أن القرار النهائي بشأن آليات البث لم يحسم حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار العمل على دراسة البدائل المتاحة بما يضمن إتاحة متابعة فعاليات المنتدى للمواطنين، مع مراعاة تعدد الجلسات وتداخل مواعيد انعقادها.

12 مليون زائر للموقع.. ومطالب بإتاحة المناقشات للجمهور



وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي ردًا على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن إمكانية إتاحة جلسات المنتدى عبر الإنترنت، لا سيما بعد تجاوز عدد زوار الموقع الإلكتروني الرسمي 12 مليون زائر، وما يثيره ذلك من اهتمام بإمكانية متابعة المناقشات بصورة مباشرة من جانب الجمهور.

ويعكس هذا التساؤل أهمية آليات التواصل الرقمي في توسيع نطاق متابعة الفعاليات، وإتاحة الفرصة أمام المهتمين للاطلاع على المناقشات والمحاور المطروحة، حتى لمن يتعذر عليهم الحضور الفعلي.

الإعلان النهائي بعد حسم الخيارات التنظيمية



وأكد عادل أن الاستعدادات التنظيمية للمنتدى مستمرة، بالتوازي مع بحث الآليات المناسبة لنقل الجلسات وإتاحتها للجمهور، موضحًا أن الإعلان عن طريقة البث سيتم بعد الانتهاء من دراسة الخيارات المطروحة.