قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار رئيس الإمارات: استهداف السعودية يقوض أمن منطقة الخليج بأكملها
حيلة الأقفال الحديدية تقود مباحث جرجا لكشف سرقة 3 شقق لطبيب أسنان.. وضبط المتهم وإعادة المسروقات
سعر الكيلو 80 جنيها.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الدواجن
قادمة من إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيرة بولاية النيل الأزرق
منتدى مصر 2026.. هل تتتاح جلساته للجمهور عبر البث المباشر؟.. الحكومة ترد
هل يؤثر موعد شحن عداد الكهرباء على قيمة الفاتورة؟.. متخصص يفجر مفاجأة للمواطنين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-10-2026 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا
الأوقاف: «الأمن الفكري أساس استقرار المجتمع وحماية الوطن» موضوع خطبة الجمعة المقبلة
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين
حالة الطقس اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وتحذير من السيول
صحف المغرب تحتفي بانتصار عموتة على الزمالك: أسكت المنتقدين وأثبت قدرته في المباريات الكبرى
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتدى مصر 2026.. هل تتتاح جلساته للجمهور عبر البث المباشر؟.. الحكومة ترد

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
البهى عمرو

بين الإقبال الجماهيري الواسع وتزامن الفعاليات، تتواصل الاستعدادات لتنظيم منتدى مصر 2026، وسط ترقب بشأن آليات إتاحة جلساته للمواطنين عبر الإنترنت، في ظل تجاوز عدد زوار موقعه الإلكتروني الرسمي 12 مليون زائر، ومشاركة مرتقبة لأكثر من 8500 شخص يمثلون مختلف فئات المجتمع.

وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح البرنامج التنظيمي لمنتدى مصر 2026، موضحًا أن المنتدى يشهد مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع، ويتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناقش عددًا من القضايا والملفات المطروحة على جدول أعماله.

وأوضح عادل أن الأيام الأربعة الأولى من المنتدى ستشهد عقد 13 جلسة حوارية، إلى جانب الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول، على أن يتضمن اليوم الخامس جلسات مخصصة لريادة الأعمال، بالإضافة إلى الجلسة الختامية.

البث المباشر لجلسات المنتدى.. خيارات قيد الدراسة


وفيما يتعلق بإمكانية متابعة فعاليات المنتدى عبر الإنترنت، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن آليات البث لا تزال قيد الدراسة، في ظل تزامن بعض الجلسات وانعقادها في التوقيت نفسه، الأمر الذي يستدعي تحديد الآلية الأنسب لإتاحة المحتوى للجمهور.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الجهات المعنية تناقش حاليًا الجلسات التي يمكن نقلها مباشرة، سواء من خلال إتاحة البث المباشر لعدد من الجلسات المختارة، أو الاكتفاء ببث الجلستين الافتتاحية والختامية.

وشدد على أن القرار النهائي بشأن آليات البث لم يحسم حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار العمل على دراسة البدائل المتاحة بما يضمن إتاحة متابعة فعاليات المنتدى للمواطنين، مع مراعاة تعدد الجلسات وتداخل مواعيد انعقادها.

12 مليون زائر للموقع.. ومطالب بإتاحة المناقشات للجمهور

 


وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي ردًا على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن إمكانية إتاحة جلسات المنتدى عبر الإنترنت، لا سيما بعد تجاوز عدد زوار الموقع الإلكتروني الرسمي 12 مليون زائر، وما يثيره ذلك من اهتمام بإمكانية متابعة المناقشات بصورة مباشرة من جانب الجمهور.

ويعكس هذا التساؤل أهمية آليات التواصل الرقمي في توسيع نطاق متابعة الفعاليات، وإتاحة الفرصة أمام المهتمين للاطلاع على المناقشات والمحاور المطروحة، حتى لمن يتعذر عليهم الحضور الفعلي.

الإعلان النهائي بعد حسم الخيارات التنظيمية


وأكد عادل أن الاستعدادات التنظيمية للمنتدى مستمرة، بالتوازي مع بحث الآليات المناسبة لنقل الجلسات وإتاحتها للجمهور، موضحًا أن الإعلان عن طريقة البث سيتم بعد الانتهاء من دراسة الخيارات المطروحة.

منتدى مصر منتدى مصر 2026 مجلس الوزراء الوزراء تنظيم منتدى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

عبدالمنعم

الصحافة الفرنسية تتغزل في عبد المنعم عقب أدائه مع نيس

الأهلي

جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق 19 قافلة إنسانية لدعم المرضى وكبار السن والأيتام

شيخ الازهر

شيخ الأزهر ينعى التلميذ أمير عبد الحميد: قلوبنا يعتصرها الألم والحزن

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته.. وهل يجوز للمرأة ارتداء ملابس خفيفة أمام أبيها وإخوتها وزوج ابنتها؟.. وحكم تغيير توصية المتبرع وإعطاء ماله لفقيرة بدلا من يتيمة

بالصور

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد