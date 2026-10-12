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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث مجلس الوزراء: 8500 مشارك في منتدى مصر 2026

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
محمود زيدان

قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن منتدى مصر 2026 سيشهد مشاركة أكثر من 8500 شخص يمثلون مختلف فئات المجتمع.

وأوضح  أن الأيام الأربعة الأولى ستتضمن 13 جلسة حوار، إلى جانب الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول، فيما ستُخصص جلسات أخرى لريادة الأعمال والجلسة الختامية خلال اليوم الخامس.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ آليات بث جلسات المنتدى لا تزال قيد الدراسة، نظرًا إلى أن بعض الجلسات ستُعقد في التوقيت نفسه، وهو ما يتطلب تحديد الطريقة المناسبة لإتاحة متابعة الفعاليات للجمهور، سواء من خلال البث المباشر لبعض الجلسات أو الاكتفاء ببث الجلستين الافتتاحية والختامية.

وأوضح عادل أن الجهات المعنية لا تزال تناقش الجلسات التي يمكن بثها مباشرة، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يُحسم بعد، وأن العمل جارٍ للوصول إلى آلية مناسبة تتيح للمواطنين متابعة فعاليات المنتدى، في ضوء تعدد الجلسات وتزامن بعضها خلال أيام الانعقاد.

وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن إمكانية إتاحة جلسات المنتدى عبر الإنترنت، بعدما تجاوز عدد زوار الموقع الإلكتروني الرسمي 12 مليونًا، وما إذا كان بإمكان الجمهور العادي مشاهدة المناقشات والمشاركة في متابعتها مباشرة.

وأكد عادل أن المنتدى يتضمن مشاركة واسعة لمختلف أطياف المجتمع، مع استمرار الاستعدادات التنظيمية وتحديد آليات إتاحة الجلسات للجمهور، مشيرًا إلى أن الإعلان عن طريقة البث سيأتي بعد الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة، سواء تعلق الأمر بالبث المباشر أو بتحديد جلسات بعينها، ولا سيما الافتتاحية والختامية.

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