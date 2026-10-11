كانت هترجع مصر.. ابنة عم ضيحة الاعتداء الحوثي بمطار الملك خالد تكشف آخر محادثة مع الراحلة

كشفت “نور” ابنة عم “عزة رمزي” ضحية الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، عن آخر حديث دار بينهما، مشيرة إلى أنها أخبرتها في آخر حديث قبل وفاتها بأنه “تستعد للعودة إلى مصر فور استئناف حركة الطيران”.

وقالت “نور”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إنها تواصلت مع “عزة” قبل يومين، وأكدت لها أنه بمجرد استئناف حركة الطيران؛ ستعود إلى مصر، موضحة أن “عزة” كانت تقيم في المملكة العربية السعودية برفقة شقيقتها.

الإجراءات اللازمة انتهت

وأضافت أن الإجراءات اللازمة لعودة جثمان عزة إلى مصر قد انتهت، ومتوقع أن تكون الجنازة غدا.