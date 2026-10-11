لميس الحديدي: تصعيد عسكري وسياسي بين التحالف والحوثيين بعد استهداف مطار الرياض

أكدت الإعلامية لميس الحديدي إن الهجوم على مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، أسفر عن وفاة 12 من المسافرين، بينهم مواطنون سعوديون، وآخرون من جنسيات مختلفة، إلى جانب إصابة 309 أشخاص، من بينهم عدد من المصريين، كما توفيت مضيفة طيران مصرية كانت تعمل في إحدى الشركات السعودية.

وأضافت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّ التطورات العسكرية شهدت إعلان قوات التحالف اعتراض صاروخ جوال في محيط مطار الملك خالد بالرياض، وذلك بعد الإعلان عن تعرض صالة المسافرين رقم 4 بالمطار للاستهداف بمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأشارت إلى أن التطورات المرتبطة بالهجوم تتضمن مسارات عسكرية وسياسية متداخلة، في ظل تبادل التصعيد بين التحالف الداعم للشرعية في اليمن وجماعة الحوثيين.

وأكدت أن متابعة المشهد خلال الفترة المقبلة ستتركز على تفاصيل التطورات العسكرية والسياسية بين الطرفين، في ضوء الهجوم على المطار واعتراض الصاروخ بالقرب منه.