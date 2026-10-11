غارات جوية تستهدف معسكرات الحوثيين في محافظة تعز

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن القوات الحكومية اليمنية تمسك بزمام المبادرة في عدد من جبهات القتال، أبرزها تعز وباب المندب، في حين يحاول الحوثي شن هجمات مضادة وفتح جبهات جانبية بالتزامن مع تصعيد هجماتها الصاروخية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح الموسمي خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين تتواصل في عدة جبهات، من بينها محافظة تعز، حيث تشير تقارير إلى استهداف تجمعات ومواقع للجماعة شرق مدينة تعز وشمالها، جنوب غربي اليمن.

وأضاف أن المعارك لا تزال مستمرة في الريف الجنوبي والشرقي لمحافظة تعز، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن طائرات التحالف تقدم الدعم الجوي للقوات الحكومية في مواقع تمركزها.

وأشار إلى أن القوات الحكومية أعلنت إحباط هجمات عدة في منطقتي ذوباب ومحيط باب المندب، إلى جانب إسقاط طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين.

ولفت الموسمي إلى أن جبهة كهبوب تمثل أحد أبرز المحاور الاستراتيجية في المواجهات، مؤكدًا أن القوات الحكومية عززت مواقعها وثبّتت تمركزها في المنطقة، بينما تحاول الحوثي شن هجمات مضادة لاستعادة زمام المبادرة، دون أن تتمكن، وفقًا للتقارير الواردة، من تحقيق اختراق في مواقع القوات الحكومية.