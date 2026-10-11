بمشاركة أساقفة ورهبان.. الأنبا مرقس يحتفل بيوبيله الذهبي بدير الأنبا بيشوي

صلى نيافةُ الحبرِ الجليلِ الأنبا مرقس، مطرانُ شبرا وتوابعها، القداسَ الإلهيَّ بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر، احتفالًا باليوبيل الذهبي لنيافته، وذلك بمشاركة نيافة الحبر الجليل الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس الدير العامر ، و نيافةُ الحبرِ الجليلِ الأنبا صليب، أسقفُ ميت غمر وتوابعها، ولفيفٌ من الآباء الرهبان والكهنة الأحباء، في أجواءٍ روحيةٍ مفعمةٍ بالمحبة والشركة الأخوية.

ويتقدم نيافةُ الحبرِ الجليلِ الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس الدير العامر، ومجمعُ رهبانه، بخالص التهنئة القلبية لنيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، بمناسبة اليوبيل الذهبي، مُصلّين إلى الرب أن يبارك خدمته المثمرة، ويمنحه نعمةً وقوةً لمواصلة رسالته الرعوية، ويحفظه لسنوات عديدة وأزمنة سالمة.