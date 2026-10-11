إيبارشية حلوان تختتم مؤتمر «بصمة تدوم» لتعزيز مهارات خدام الطفولة

اختتمت لجنة الطفولة بإيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، فعاليات المؤتمر الثالث لخدام الطفولة، والذي أُقيم تحت شعار "IMPRINT - وذلك ببيت «سان مارك» بالعبور، بمشاركة ٢١٠ من خدام وخادمات مرحلة الطفولة بكنائس الإيبارشية، وحضور ٢٠ كاهناً من مجمع الآباء الكهنة.

دعم روحي وتربوي

استهدف المؤتمر تقديم الدعم الروحي والتربوي لخدام مرحلة الطفولة وتوحيد الرؤى والعمل المشترك من أجل بناء المخدومين. وشملت المحاضرات جلسات متخصصة تناولت أبعاد الشعار:

1. «بصمة فرح»: مفاهيم الخدمة من رسالة فيلبي ألقاها القس أنطونيوس فارس (لجنة الطفولة بالإيبارشية).

2. «بصمة شخصية»: كيفية التعامل مع أنماط الشخصية وتأثيرها لدى الأطفال قدمتها د. ليديا سلامة (معهد المشورة بالمعادي).

3. «بصمة حب»: لغات الحب الخمس لدى الأطفال ألقاها القس روفائيل رمزي (مسؤول المعهد القبطي للصحة النفسية).

4. «بصمة توعية»: إدمان الميديا وتأثيرها على الطفل ألقاها القس مقار عايد (لجنة الطفولة بالإيبارشية).

5. «بصمة تعليم»: أساليب تبسيط وتقديم العقيدة للأطفال قدمها القمص يوسف سمير (كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر).

6. «بصمة حماية»: مبادئ التربية الجنسية للطفل قدمتها د. ريموندا رؤوف (استشاري الصحة النفسية والتربية).

وتخلل المؤتمر كرنفال تدريبي عملي تضمّن محطات تفاعلية حول (العادات السبع للنجاح، سلوكيات الخادم، ورش عمل يدوية، ومسابقات إلكترونية) أدارها آباء وخدام لجنة الطفولة بالدعم والتدريب العملي.