خلافات على مشروع التخرج.. لغز مشاجرة طلاب الجامعة الدولية بالشروق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات نشوب مشاجرة بين طلاب جامعة دولية بمدينة الشروق.

مشاجرة بين طلاب جامعة دولية بالشروق

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، نشوب مشاجرة بالألفاظ بين طالبين في الفرقة الرابعة بالجامعة بسبب خلافات بينهم على عرض مشروع التخرج بالجامعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الشروق تضمن ورود بلاغا من الأمن الإداري لإحدى الجامعات الدولية أفاد بنشوب مشاجرة بين الطلاب في الجامعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بالألفاظ تطورت لاشتباك بالأيدي بدون إصابات وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.