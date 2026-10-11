وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد بالرياض

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيا الحوثية الإرهابية، والتي كان آخرها الاعتداء الإجرامي السافر على مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض اليوم الأحد 11/10/2026م، والذي أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية .

وتدين الأمانة العامة للمجلس هذا العمل الإرهابي المتعمد، واستمرار هذه المليشيا في سلوكياتها العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، فإنها تؤكد دعوتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال الإجرامية ومحاسبة مرتكبيها، وتجدد مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.





