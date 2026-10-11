منعته من رؤية أبنائه فأنهى حياته بالمخزن.. حكاية مالك محل مدينة نصر

باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة إنهاء مالك محل حياته داخل مخزن تابع للمحل بسبب منع زوجته له من رؤية ابنائه بعد اكتشافها زواجه من أخرى بمدينة نصر.

مالك محل ينهي حياته في مدينة نصر

وصرحت النيابة بدفن جثمان المتوفي عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثمانه والذي كشف عدم وجود شبهة جناية في الحادث، وأن المتوفي قام بإنهاء حياته داخل المخزن بنفسه.

واستمعت النيابة لأقوال شقيق المتوفي، والذي أكد أن شقيقه كان يعاني من مرض نفسي ومشاكل صحية بسبب خلافات مع زوجته وخاصة بعد منعها له رؤية ابنائه بعد زواجه من سيدة أخرى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات الحادث، وتبين نشوب خلافات زوجية بين المتوفي وزوجته على خلفية علمها بزواجه من أخرى ومنعها له رؤية ابنائه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثمان مالك محل داخل المخزن الخاص به بنطاق القسم.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثمان شخص أربعيني يرتدي كامل ملابسه وتبين عدم وجود بعثرة في محتويات المخزن أو كسر في الأبواب.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.