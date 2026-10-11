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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية
أحمد مهدي

لقى شخص مصرعه واصيب 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري بمنطقة نزلة قها.

انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا من قيادات الطريق الدائري تضمن ورود بلاغا أفاد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري بنزلة قها.

على الفور انتقلت أجهزة المرور مصحوبة بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إنقلاب سيارة ميكروباص ومصرع شخص وإصابة 10 آخرين جراء الحادث.

تم نقل المتوفي لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الطريق الدائري الإدارة العامة للمرور ميكروباص قها حادث الدائري

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