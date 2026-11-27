وافق المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، على سفر أسامة جلال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي والتعافي من الإصابة القوية التي تعرض لها خلال شهر سبتمبر الماضي، في إطار خطة النادي لتجهيز اللاعب للعودة إلى الملاعب بأفضل حالة بدنية ممكنة.

إصابة قوية أبعدت أسامة جلال عن بيراميدز

وكان أسامة جلال قد تعرض لكسر في عظمتي الساق خلال أحد تدريبات فريق بيراميدز في شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي استدعى خضوعه لجراحة من أجل تثبيت الكسر، ليبدأ بعدها رحلة العلاج والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.

وشهدت الفترة الأخيرة انتظام اللاعب في تنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية، تضمنت تدريبات التقوية والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى التدريبات المائية، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية من برنامجه العلاجي.

كما خضع مدافع بيراميدز مؤخرًا لعملية جراحية جديدة، جرى خلالها إزالة مسمارين من أصل 6 مسامير تم تركيبها في ساقه المصابة خلال الجراحة الأولى، بالتنسيق مع الطبيب المعالج.

شهر كامل لتأهيل أسامة جلال في مدريد

وقررت إدارة نادي بيراميدز سفر اللاعب إلى أحد أفضل مراكز التأهيل الرياضي في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يستقبل عددًا من لاعبي الدوري الإسباني، بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والتأهيلية، والمساعدة في تسريع عودته إلى المشاركة في التدريبات والمباريات.

ومن المقرر أن يستمر برنامج تأهيل أسامة جلال في مدريد لمدة شهر كامل، على أن يخضع لمتابعة مستمرة بالتنسيق بين المركز الإسباني والجهاز الطبي لنادي بيراميدز، مع إعداد تقارير أسبوعية تتضمن تطور حالته ومدى استجابته للبرنامج التأهيلي.

وبعد انتهاء فترة التأهيل، سيعود اللاعب إلى القاهرة للخضوع لأشعة طبية جديدة للاطمئنان على التئام الكسر بصورة كاملة، وتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية والنزول إلى أرض الملعب، وفقًا لرؤية الجهاز الطبي