في إطار التنسيق المتبادل بين إدارتي ناديي بيراميدز ومسار، والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، والسيد محمد وصفي المدير التنفيذي لنادي مسار، استقبل نادي بيراميدز، الجهاز الفني لفريق نادي مسار (رايت تو دريم) تحت 20 سنة، والذي حضر تدريب الفريق الأول لكرة القدم والذي يستعد لمواجهة المغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا.

زيارة مفاجئة داخل تدريبات بيراميدز

وحرص الجهاز الفني على حضور التدريب من أجل مشاهدة طرق التدريب التي ينفذها الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الجنوب أفريقى رولاني موكوينا على الطبيعة والاستفادة من متابعة طرق التدريب الحديثة التي ينفذها الجهاز الفني وكذلك الأمور الخططية، ومنحهم الفرصة للتعرف عن قرب على أسلوب عمل الجهاز الفني، ومشاهدة أفضل التجهيزات التي يمتلكها النادي والبنية التحتية

وحرص موكوينا على استقبال الجهاز الفني لفريق نادي مسار والترحيب بهم في التدريبات والتعبير عن سعادته بوجودهم مؤكدا أن ما وصل إليه بيراميدز في الأساس يعود إلى ما يقدمه مجلس الإدارة للفريق والجهاز الفني وكذلك امتلاكه لأفضل اللاعبين في أفريقيا وهو يعمل مع جهازه المعاون على تطوير الأمور والتقدم بقوة في كل البطولات.

وتواجد في المران، الكابتن أحمد بلال المدير الفني لفريق تحت 20 سنة بنادي مسار، والكابتن أحمد نبيل المدرب العام بالفريق، وكابتن إيليوت المدرب المساعد.