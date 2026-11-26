كشف محمود الزنفلي، حارس مرمى الأهلي السابق ومودرن سبورت الحالي، كواليس مشاركته مع فريق الناشئين خلال فترة وجوده بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أن مارسيل كولر أصر على الدفع به رغم جاهزيته الفنية للمشاركة مع الفريق الأول.

وقال الزنفلي، في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد مصر مودرن» مع الإعلامي عبدالرحمن طارق، إن الأهلي ضغط عليه للمشاركة مع الناشئين، مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين رفضوا اللعب معهم، في الوقت الذي تمسّك فيه كولر بمشاركته.

وأضاف أنه شعر بالحزن والظلم بعد خوض المباراة، مؤكدًا أنه كان يرى نفسه قادرًا على حماية مرمى الفريق الأول.

واختتم أنه لو عاد به الوقت، لاعترض على قرار مشاركته مع الناشئين