كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن اقتراب أمير عبد الحميد، حارس مرمى الفريق السابق، من تولي منصب مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة سامي قمصان، خلال المرحلة المقبلة.

اسم مفاجئ يقترب من حراسة مرمى الأهلي وسط منافسة مع يانكون

وأوضح المصدر أن اسم أمير عبد الحميد يحظى بقبول داخل النادي، في ظل الاتجاه للاستعانة بعناصر تمتلك خبرات سابقة داخل القلعة الحمراء، للمساهمة في إعادة الاستقرار إلى الجهاز الفني بعد التغييرات الأخيرة التي شهدها فريق الكرة.

وأشار المصدر إلى أن هناك أكثر من اسم مطروح لتولي مسؤولية تدريب حراس المرمى، في ظل المنافسة بين أمير عبد الحميد وأحمد فوزي، إلى جانب البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى السابق للأهلي.

وأضاف أن إدارة الكرة تدرس الأسماء المرشحة لاختيار العنصر الأنسب لشغل المنصب، بما يتناسب مع رؤية سامي قمصان واحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم حسم التشكيل النهائي للجهاز الفني بعد الانتهاء من المشاورات الجارية.