أشاد جمال حمزة، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي يقدمه فريق بيراميدز، عقب نتائجه وأدائه خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أنه أصبح من أقوى الفرق على الساحة الأفريقية، في ظل نجاح إدارة النادي في اختيار الصفقات والجهاز الفني.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "في البداية لازم نبارك لبيراميدز على الأداء والنتيجة، فريق حاصل على العلامة الكاملة منذ بداية الموسم ومتفوق على كل الأصعدة".

وأضاف: "الفريق يمتلك بدلاء أقوى من الأساسيين، وهو من أقوى الفرق في إفريقيا، والفريق شغال بهدوء ومعاهم مدير فني هادي وعارف قدرات اللاعبين".

وتابع: "النادي نجح في اختيارات المدير الفني واللاعبين، والصفقات اللي بيدخلوا فيها بيكونوا محتاجينها ومفيهاش شو، وهم مش عندهم ضغط جماهيري وده مدي أريحية في التعامل".

وعن موقف الزمالك من المنافسة على البطولات، قال حمزة: "الزمالك صعب ينافس في ظل الظروف اللي بيمر بيها النادي، والحاجة الوحيدة اللي ساندة الزمالك هي الجمهور".

واختتم تصريحاته قائلًا: "المنافسة الحقيقية عاوزة متطلبات كتير، ممكن تكسب بيراميدز، ولكن تكسب البطولة محتاجة حاجات كتيرة".