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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدًا.. آخر موعد للتسجيل في «منتدى مصر 2026» المقرر انعقاده من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
أ ش أ

أعلن منتدي مصر 2026 "أن غدا الاثنين آخر موعد للتسجيل بالمنتدى، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف الفئات والقطاعات، على أن يواصل الموقع الإلكتروني استقبال أفكار المواطنين ومقترحاتهم.

ويستهدف المنتدى تعزيز الحوار المجتمعي حول أولويات التنمية ومستقبل مصر، وإتاحة مساحة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات بشأن القضايا المختلفة، بما يسهم في تحديد الأولويات وطرح رؤى عملية تدعم جهود التنمية وتلبي تطلعات المواطنين.

ويتضمن المنتدى، أكثر من 16 جلسة حوارية بمشاركة خبراء متخصصين، وبحضور أكثر من 150 صانع قرار من مختلف القطاعات التنموية، إلى جانب مشاركة أكثر من 8 آلاف مشارك يمثلون مختلف الفئات، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وأهمية الحدث في فتح قنوات للحوار حول مستقبل مصر.

ويؤكد المنتدى أن مشاركة المواطنين تمثل ركيزة أساسية في صياغة الرؤى المستقبلية، داعيًا إلى تقديم الأفكار والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي EgyptForum.gov.eg، للمساهمة في إثراء النقاش حول القضايا المطروحة ورسم ملامح المستقبل.

منتدي مصر 2026 نظرة لليوم رؤية للغد الموقع الإلكتروني

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