متحدث الوزراء: الحكومة ستعرض ما حققته من نتائج طوال الفترة الماضية خلال منتدى مصر

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن منتدى مصر 2026، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، يتضمن 13 جلسة تناقش محاور التنمية البشرية والتنمية المتكاملة وجودة حياة المواطنين والحماية والأمن الاجتماعيين والاقتصاد وريادة الأعمال، إلى جانب التحول الرقمي.

وأوضح عادل، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المنتدى يستهدف استعراض ما حققته الحكومة خلال السنوات الماضية، وتوضيح أسباب القرارات المتخذة ونتائجها، إلى جانب مناقشة التحديات القائمة والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأعضاء البرلمان والمواطنين بشأن أولويات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المناقشات تستهدف الخروج بتوصيات وقرارات وخطط تنفيذية واضحة تحدد رؤية الدولة وتحركاتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى استمرار اجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي مع الوزراء والجهات المعنية لمناقشة الجلسات المخصصة لفعاليات المنتدى.