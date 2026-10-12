برلماني: على الحكومة توضيح أسباب أزمة تنسيق الجامعات وتعويض الطلاب المتضررين

طالب النائب مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح أسباب التخبط الذي شهده تنسيق الجامعات هذا العام، وذلك من خلال طلب إحاطة بشأن عدم وضوح معايير القبول بالكليات المختلفة، وما ترتب على ذلك من أزمات للطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح مجدي مرشد، خلال برنامج من ماسبيرو، أن طلب الإحاطة يستهدف معرفة ما حدث وأسباب الأزمة وكيفية تجنب تكرارها، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب اجتازوا اختبارات القبول وسددوا المصروفات، قبل إبلاغهم بعدم وجود أماكن لهم، ما أدى إلى اضطرار بعضهم للالتحاق بكليات أو جامعات أخرى.

وأكد عضو مجلس النواب أن من بين المطالب عدم تكرار حالة اللخبطة والتخبط التي شهدها التنسيق، وإعلان الأسباب التي أدت إلى الأزمة، إلى جانب تعويض الطلاب إذا ثبت وقوع ضرر عليهم، مشددًا على ضرورة وجود آليات واضحة للقبول تتناسب مع أعداد الجامعات والكليات وقدراتها الاستيعابية.