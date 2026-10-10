رئيس وزراء ماليزيا: 4 جامعات مصرية أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين

أكد رئيس وزراء ماليزيا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور التاريخي لمصر في تعليم آلاف المواطنين الماليزيين على مدار قرون، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية، وفي مقدمتها الأزهر والقاهرة وعين شمس والإسكندرية، أسهمت في تعليم أبناء بلاده وتأهيلهم في مجالات مختلفة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي إن مصر تحظى بمكانة معروفة لدى الشعب الماليزي، مضيفًا: «اسألوا أي أحد في شوارع ماليزيا، يعلم ما هي مصر»، في إشارة إلى ما تتمتع به مصر من مكانة تاريخية وعلمية لدى الماليزيين.

وأشار إلى أن كثيرًا من الأطباء الماليزيين تلقوا تعليمهم في مصر، مؤكدًا استفادة بلاده من الخبرات المصرية في مجالات التعليم والطب والهندسة والتكنولوجيا، إلى جانب الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر العلم والمعرفة.

وأضاف أن المساهمات المصرية الممتدة عبر قرون أسهمت في تعليم آلاف المواطنين الماليزيين، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، والدور الذي لعبته المؤسسات التعليمية المصرية في إعداد أجيال من أبناء ماليزيا.

وفي سياق حديثه عن العلاقات بين البلدين، تطرق رئيس الوزراء الماليزي إلى المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة، قائلًا إن المساعدات التي قدمتها بلاده لا تقارن بالمساعدات التي قدمتها وتقدمها مصر إلى القطاع، في إشارة إلى الدور المصري في دعم الفلسطينيين.

وتعكس تصريحات رئيس الوزراء الماليزي أهمية التعاون التاريخي بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالات التعليم والطب والتكنولوجيا، إلى جانب استمرار التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.