متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يشهد تفاعلًا واسعًا من المواطنين

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل استعداداتها لانعقاد منتدى مصر 2026، المقرر خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الجلسات التحضيرية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تشمل محاور متعددة، في مقدمتها الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى والتفاعل المتزايد من المواطنين.

وأضاف المتحدث، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يواصل عقد لقاءات مكثفة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة التصور المقترح لما ستقدمه الحكومة خلال جلسات العمل المختلفة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجهها ورؤيتها للتغلب عليها.

وأوضح أن الهيئة التنظيمية للمنتدى، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نظمت عشرات اللقاءات وجلسات الحوار وورش العمل خلال الفترة الماضية، في عدد من الجامعات المصرية، إلى جانب لقاءات مع مراكز الفكر والأبحاث وأكاديميين، لافتًا إلى استمرار هذه الأنشطة بالتوازي مع عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين لاستطلاع آرائهم والتعرف على أولوياتهم وأبرز القضايا والشواغل التي تهمهم.

وكشف عادل أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى تجاوز 12 مليون زائر منذ اليوم السابق للمداخلة، كما رصدت الجهات المنظمة أكثر من 3000 مقترح ومساهمة من المواطنين، موضحًا أن عددًا من هذه المشاركات حظي بتفاعل كبير، وهو ما يساعد الحكومة والهيئة التنظيمية على تحديد المقترحات ذات الأولوية التي لاقت استحسانًا، تمهيدًا للاستفادة منها بوصفها مدخلات مهمة في مناقشات جلسات المنتدى المختلفة.

وأشار إلى أن آخر عملية رصد وتحليل للبيانات، قبل ثلاثة أيام من اللقاء، أظهرت أن التعليم جاء في المرتبة الأولى ضمن أولويات المواطنين، تليه الثقافة في المرتبة الثانية، ثم قضايا العمل والتشغيل في المرتبة الثالثة، مؤكدًا أن هذا الترتيب استند إلى بيانات جرى تحليلها يوم الخميس السابق.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن ترتيب الأولويات كان محل تساؤل لدى الحكومة أيضًا، إذ كان متوقعًا أن تحتل قضايا الأسعار واستقرارها والبعد الاقتصادي موقعًا متقدمًا بين اهتمامات المواطنين، لكنه شدد على أن التفاعل مع الموقع لا يزال مستمرًا، وأنه يتبقى أسبوع على انعقاد المنتدى، بما يتيح ظهور نتائج مختلفة مع استكمال الرصد وتحليل البيانات.

وكانت الإعلامية لميس الحديدي قد أشارت في بداية المداخلة إلى استمرار الجلسات التحضيرية، لافتة إلى عقد رئيس الوزراء جلستين للإعداد للمنتدى في ذلك اليوم، فيما أوضح عادل أن الاستعدادات تتواصل عبر الموقع الرسمي واللقاءات الحكومية وورش العمل وجلسات الحوار. وشهد الاتصال انقطاعًا مؤقتًا، قبل أن يعود المتحدث الرسمي لاستكمال حديثه وتوضيح محاور الاستعدادات والأرقام المتعلقة بمشاركات المواطنين.