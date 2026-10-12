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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المجلس التنفيذي لليونسكو يعتمد بالإجماع قرارين لصالح فلسطين

المجلس التنفيذي لليونسكو
المجلس التنفيذي لليونسكو
أ ش أ

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائتين، بالإجماع، قرارين بشأن فلسطين، يتعلق الأول بالأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والثاني بتنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الإثنين، أن القرارين يتناولا حماية التراث الثقافي الفلسطيني، بما فيه المواقع التاريخية في القدس والخليل وبيت لحم، إلى جانب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية، في ظل ما تتعرض له من تدمير وانتهاكات، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات "اليونسكو" ذات الصلة.

وثمّن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى "اليونسكو"، السفير عادل عطية، اعتماد القرارين بالإجماع، معربا عن تقدير دولة فلسطين لجهود الدول الأعضاء وسكرتارية المنظمة.

وشدد عطية على أن استهداف المدارس والجامعات والمواقع التراثية والصحفيين لا يقتصر أثره على الشعب الفلسطيني، بل يمس جوهر ولاية "اليونسكو" والقيم التي أُنشئت للدفاع عنها.

وأشار إلى تصاعد الاعتداءات على التراث الثقافي الفلسطيني، واستهداف المؤسسات التعليمية، وما يتعرض له الطلبة والصحفيون والمزارعون من انتهاكات، مؤكدا ضرورة تمكين "اليونسكو" من الدفاع عن ولايتها، وضمان أن تترجم قراراتها إلى إجراءات ملموسة ونتائج فعلية على الأرض.

المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة يونسكو فلسطين

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