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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطر كبير.. تحذير عاجل من رئيس التصنيع الدوائي بالصيادلة من الحقن غير المعقمة

الحقن
الحقن
هاني حسين

حذر الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، من المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام مستلزمات طبية غير معقمة أو غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن استخدام حقن غير آمنة قد يؤدي إلى انتقال الفيروسات وحدوث أضرار صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.

وقال محفوظ رمزي، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن جميع المستلزمات الطبية يجب أن تكون مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن المستلزم الطبي المخصص للاستخدام مرة واحدة لا ينبغي إعادة استخدامه، مشددًا على ضرورة شراء السرنجات من الصيدليات، وقراءة بيانات التشغيلية وتاريخ الصلاحية واسم المصنع المدون على العبوة، مع التأكد من سلامة البيانات ومصدر المنتج قبل الاستخدام.

وأضاف محفوظ رمزي، أن المستهلك لا ينبغي أن يعتمد على شكل العبوة من الخارج للحكم على جودة المستلزم الطبي أو صلاحيته، موضحًا أن شراء المنتج من مكان مرخص والحصول على فاتورة يمثلان خطوتين مهمتين للتحقق من مصدره، داعيًا إلى تجنب شراء المستلزمات الطبية عبر الإنترنت من جهات غير موثوقة.

وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة إلى أهمية دور الجهات الرقابية في مواجهة تداول المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر، مثمنًا التحرك الرقابي الذي أسفر عن ضبط مصنعين لإنتاج مستلزمات طبية وسلع مغشوشة بالشرقية والقليوبية.

ودعا محفوظ رمزي المواطنين إلى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301 عند الاشتباه في أي مستلزم طبي، موضحًا أنها الجهة المعنية بترخيص المستلزمات الطبية، ومؤكدًا أن ضبط المصنع لا يعني بالضرورة أن منتجاته الطبية وصلت إلى الأسواق

الحقن الادوية الصيادلة مصر اخبار التوك شو

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