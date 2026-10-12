ضبط 2 طن ونصف أعلاف مغشوشة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالفيوم

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات رقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات وحماية المواطنين ومربي الماشية والمزارعين من السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع وذلك تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين وعبير العقبي وكيل المديرية.



ضبط أعلاف مجهولة المصدر

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، أن الحملات تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة بنحو 2500 كجم من مادة الخميرة المستخدمة إضافات للأعلاف معبأة داخل شكائر ورقية دون بيانات توضح طبيعتها أو مصدرها ودون فواتير تثبت مصدرها أو مدى صلاحيتها للاستخدام وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

ضبط أعلاف مغشوشة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية



105 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملات عن ضبط 105 عبوات من الأدوية البيطرية مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية داخل عيادة بيطرية ببندر سنورس قبل بيعها لمربي الماشية كما تم ضبط 60 عبوة من الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي داخل أحد محال بيع المستلزمات الزراعية.

ضبط أعلاف مغشوشة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية



محاضر للمخابز ومخازن الأغذية

وحررت الحملات 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بمخابز الحلوى من العجين و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بمخازن السلع الغذائية.



متابعة الأسعار والأوزان

وشملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز وتوكيلات توزيع الأسطوانات للتأكد من الالتزام بالسعر الرسمي كما امتدت الحملات إلى محطات الوقود لمراجعة الرخص والسجلات وجرد المحطات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار ومحال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وخاصة أسواق الخضراوات والفاكهة.