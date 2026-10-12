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صعق كهربائي ينهي حياة شاب أثناء عمله بالفيوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صعق كهربائي ينهي حياة شاب أثناء عمله بالفيوم

صاعق كهربائي ينهي حياة شاب
صاعق كهربائي ينهي حياة شاب

لقي الشاب محمد أحمد مجاهد من مركز سنهور بمحافظة الفيوم مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله في مجال الصرف الصحي بمركز طامية اليوم في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين أهله وذويه وأبناء مركز سنهور خاصة أنه رحل في مقتبل العمر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا يفيد بوقوع حادث أسفر عن وفاة شخص إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله بمركز طامية وعلى الفور تحركت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الواقعة وجرى نقل جثمان الشاب إلى المستشفى فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه ومعرفة الظروف التي أدت إلى تعرض الشاب للصعق الكهربائي أثناء تأدية عمله في مجال الصرف الصحي.

وتنتظر أسرة الشاب حاليا الانتهاء من الإجراءات اللازمة واستخراج تصريح الدفن الخاص به تمهيدا لنقل جثمانه إلى مسقط رأسه بمركز سنهور بمحافظة الفيوم لتشييعه إلى مثواه الأخير ومواراته الثرى وسط حالة من الحزن على رحيله المفاجئ.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مركز سنهور عقب انتشار نبأ وفاة الشاب محمد أحمد مجاهد الذي رحل في مقتبل العمر تاركا حالة من الأسى بين أسرته وأقاربه ومحبيه الذين صدمهم خبر وفاته أثناء عمله وتأتي الواقعة لتجدد مشاعر الحزن بين الأهالي بسبب رحيل الشباب في أعمار صغيرة خاصة مع الحوادث المأساوية التي تتسبب في فقدان الأرواح وتترك أثرا مؤلما في نفوس الأسر التي تنتظر عودة أبنائها سالمين من أعمالهم ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة عن ملابسات الحادث وأسبابه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.

صاعق كهربائي ينهي حياة شاب صاعق كهربائي مركز سنهور مركز سنهور بالفيوم

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