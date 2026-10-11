الآثار تنتهي من مشروع ترميم أحد بورتريهات الفيوم بالتعاون مع الجانب الإيطالي ..صور

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الانتهاء من مشروع ترميم أحد بورتريهات الفيوم، بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

بورتريهات الفيوم

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد بالمتحف المصري بالتحرير.

ويأتي الإعلان عن انتهاء المشروع في إطار التعاون المصري الإيطالي في مجال ترميم وصون الآثار، والحفاظ على القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية والفنية، بما يسهم في إتاحة المزيد من المعلومات حول تقنيات الترميم المستخدمة في التعامل مع المقتنيات الأثرية.

يذكر أن بورتريهات الفيوم وهى الوجوه التى كانت توضع على وجه المتوفى وتنتشر حاليا فى العديد من متاحف العالم وتشتهر بها المحافظة وتعرف بـ “وجوه الفيوم”، بالإضافة إلى رسمت هذه اللوحات بواقعية شديدة حتى يُخيل لمن يراها بأنها لا زالت مرسومة للتو، فتبدو نابضة بالحياة.

ونجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجباية جرزا بالفيوم، في الكشف عن مبنى جنائزي ضخم من العصرين البطلمي والروماني خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى عدد من النماذج من بورتريهات الفيوم، وذلك أثناء موسم الحفائر العاشر للبعثة.