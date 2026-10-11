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بينهم 3 ألمان.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الشلالات بالفيوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بينهم 3 ألمان.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الشلالات بالفيوم

اسعاف
اسعاف

أُصيب 5 أشخاص- 3 يحملون الجنسية الألمانية ومصريان اثنان-؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي دفع رباعي على الطريق الرابط بين منطقة الشلالات وقرية الخضر التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

انقلاب سيارة دفع رباعي

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي دفع رباعي على الطريق الرابط بين منطقة الشلالات وقرية الخضر بمركز يوسف الصديق.

وعلى الفور جرى التحرك إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع المصابين.


الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص- 3 ألمان و2 مصريين-، وتولت الفرق المختصة التعامل مع المصابين ونقلهم إلى أحد المستشفيات في قرية تونس؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات المطلوبة لتقييم حالتهم الصحية وتحديد طبيعة الإصابات.


مأمور مركز يوسف الصديق يتابع الحادث

وانتقل العقيد عمرو سويلم مأمور مركز شرطة يوسف الصديق برفقة القوات المعنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف والاطمئنان على الإجراءات المتخذة وتأمين المصابين ومحيط الواقعة واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحادث.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتحرير المحضر اللازم؛ تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

كما تتواصل متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفى مع استكمال الإجراءات المتبعة بشأن الحادث وفقا لما تسفر عنه الفحوصات والتحقيقات الجارية.

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