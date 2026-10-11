لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الأثر.. إعادة تركيب الأحجار الساقطة من قنطرة خوند أصلباي بالفيوم

أُعيدت اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 أعمال تركيب الأحجار الساقطة من الحاجز الحجري لقنطرة خوند أصلباي الأثرية الشهيرة بقنطرة قايتباي على بحر يوسف بمدينة الفيوم وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم وبالتنسيق بين الجهات المعنية حفاظا على سلامة المواطنين وصونا للتراث الأثري بالمحافظة.



متابعة ميدانية لأعمال الترميم

وتابع اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة أعمال إعادة تركيب الأحجار الساقطة من قنطرة خوند أصلباي بحضور خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وممثلي منطقة آثار الفيوم ومديرية الري والموارد المائية وجاءت الأعمال بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ومديرية الري والموارد المائية ومنطقة آثار الفيوم وإدارة ترميم الآثار وحي غرب مدينة الفيوم بهدف تأمين المنطقة المتهدمة من الحاجز الحجري بكوبري المطافئ وتوفير السيولة المرورية وحماية المواطنين من مخاطر السقوط في المجرى المائي.



شكاوى المواطنين وراء التحرك

وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة بشأن سقوط جزء من سور الكوبري نتيجة حادث سيارة حيث أعرب الأهالي عن مخاوفهم من سقوط السيارات والدراجات النارية والأطفال في بحر يوسف خاصة مع وجود جزء متهدم من الحاجز الحجري بما يمثل خطرا على سلامة المترددين على المنطقة.



الحفاظ على الآثار الإسلامية

وأكد سكرتير عام المحافظة أن أعمال إعادة تركيب الأحجار تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق سلامة المواطنين والحفاظ على الأثر وصون عناصره المعمارية وضمان استمراره بوصفه أحد الشواهد التاريخية المهمة على التراث الحضاري لمحافظة الفيوم وتعد قنطرة خوند أصلباي والمسجد الملحق بها من أبرز المعالم الأثرية الإسلامية بالمحافظة لما لهما من أهمية تاريخية وأثرية ودورهما في إبراز جانب مهم من التراث المعماري الإسلامي الذي تحرص الجهات المختصة على الحفاظ عليه وصيانته.