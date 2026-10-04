محفوظ رمزي: الدولة حريصة على توفير أدوية الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن أدوية الأمراض المزمنة كانت من بين أقل أصناف الأدوية تأثرًا بالزيادات السعرية، مشيرًا إلى أن الجهات المسؤولة تدرك أهمية هذه الأدوية وارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين.

وقال رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان توافر أدوية الأمراض المزمنة، خاصة أدوية علاج الضغط والسكر، مع الحرص على طرحها بأسعار مناسبة للمواطنين.

استمرار توفيرها في الأسواق

وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إلى أن استقرار وتوافر هذه الأدوية يمثلان أولوية، نظرًا لاعتماد شريحة كبيرة من المرضى عليها بصورة مستمرة، مؤكدًا أهمية استمرار توفيرها في الأسواق بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين.