أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن هناك تواصلًا جرى بين مسؤولي النادي ومحمد إبراهيم، رئيس التلفزيون المصري، بشأن التصريحات المنسوبة إلى مخرج مباراة القمة وليد فاروق ، والتي حملت إساءة بالغة لنادي الزمالك وجماهيره بعد مباراة القمة، وهو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا.

تفاصيل تواصل الزمالك مع رئيس التلفزيون المصري بسبب مخرج القمة

وأوضح المصدر، أن رئيس التلفزيون المصري أكد خلال التواصل امتلاكه لائحة تمنع العاملين بالتلفزيون من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه تواصل مع المخرج وليد فاروق للاستفسار عن حقيقة التصريحات المنسوبة إليه، ليؤكد الأخير أنه لم يدلِ بأي تصريحات لأي جهة إعلامية.



وأضاف المصدر أن نادي الزمالك كان قد طالب إدارة التلفزيون المصري بتوقيع أقصى العقوبات على المخرج، في ضوء ما نُسب إليه من تصريحات اعتبرها النادي مسيئة بصورة بالغة، مؤكدًا أن إدارة الزمالك ترفض أي تجاوز في حق النادي أو جماهيره، وتتعامل مع الأمر بجدية كاملة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تتابع الموقف بشكل مكثف، وتتمسك بالحصول على حقوق النادي كاملة دون أي تهاون، خاصة أن التصريحات المتداولة تركت انطباعًا سلبيًا لدى جماهير الزمالك ومسؤوليه، وهو ما يستوجب الوصول إلى حقيقة الواقعة ومحاسبة المسؤول عنها.