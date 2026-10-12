بزعم العلاج الروحانى .. القبض على شخص يمارس أعمال الدجل والشعوذة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يمارس أعمال الدجل والشعوذة بسوهاج.

رصد قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال مقاطع فيديو يقوم ببثها عبر صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وضُبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه للنصب والإحتيال على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

