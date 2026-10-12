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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غرامة بسبب سيارة ماكلارين وحذاء جديد في التدريبات.. مرموش يخطف الأنظار في إنجلترا

عمر مرموش
عمر مرموش
عمرو مصطفى

أثار الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي المعار إلى توتنهام هوتسبير، اهتمام وسائل الإعلام البريطانية خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت تقارير عن صدور حكم بتغريمه في قضية مرتبطة بسيارته الفارهة من طراز ماكلارين، بالتزامن مع ظهوره بحذاء جديد خلال تدريبات فريقه الإنجليزي.

عمر مرموش يخطف الأنظار في إنجلترا

 

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن محكمة الصلح في تيسايد أصدرت حكمها يوم 5 أكتوبر الجاري، بتغريم اللاعب 220 جنيهًا إسترلينيًا، بسبب عدم وجود تأمين ساري على السيارة وعدم تسجيلها رسميًا باعتبارها خارج الخدمة.

وشملت العقوبة أيضًا 100 جنيه إسترليني تكاليف قضائية، و88 جنيهًا رسومًا لصندوق دعم الضحايا، ليصل إجمالي المبلغ المستحق إلى 408 جنيهات إسترلينية.

وتعود الواقعة إلى 17 يونيو الماضي، قبل أن تلجأ وكالة ترخيص السائقين والمركبات البريطانية إلى القضاء، بسبب عدم سداد مرموش غرامة سابقة.

وفي سياق آخر، لفت النجم المصري الأنظار خلال تدريبات توتنهام الأخيرة بارتدائه حذاء من علامة «سكيتشرز»، وفقًا لشبكة «سبيرز ويب»، في خطوة أعادت إلى الأذهان ارتباط هاري كين، مهاجم الفريق السابق، بالعلامة الأمريكية من خلال عقد رعاية عالمي مدى الحياة أُعلن عنه في أغسطس 2023.

عمر مرموش مانشستر سيتي طراز ماكلارين بي بي سي توتنهام

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