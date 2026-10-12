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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخماد نيران شونة كتان بقرية ميت حبيب سمنود إثر ماس دون إصابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بشونة كتان بنطاق دائرة مركز سمنود إثر ماس كهربائي مفاجىء بعدما تم الدفع ب 5 سيارات مطافىء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

إخماد نيران حريق 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بشونة كتان بنطاق قرية سمنود .

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل إخماد حريق شونة كتان الغربية

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