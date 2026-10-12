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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركي آل الشيخ للمصريين: أعرف مدى حبكم لبلدي

المستشار تركي ال الشيخ
المستشار تركي ال الشيخ

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الشكر للمصريين بعد سيل من رسائل الدعم والتضامن التي تلقاها عقب هجوم المتمردين الحوثيين ضد مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال آل الشيخ في منشور عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الإثنين: "تلقيت سيل من المكالمات والرسايل من اهلي في مصر الحبيبه من فنانين ورياضيين ومثقفين وإعلاميين وأصدقاء، محبتكم معلومه ومشاعركم مقدره واعرف مدى حبكم لبلدي كما هو الحال لحبي لمصر واهلها".

وأضاف: "بلدي تعرضت لعدوان غاشم سيدفع ثمنه المعتدي غالياً".

رسالة شكر لدول العالم 

كما وجه آل الشيخ، الشكر لكل المتضامنين مع المملكة، قائلاً: "اشكر كل الأصدقاء واهلنا في الخليج والدول العربيه والاسلاميه وأمريكا وأوروبا واليابان وكل دول العالم على سؤالهم وحرصهم ومحبتهم لبلدي وأهلي في المملكه العربيه السعوديه.. مشاعركم مقدره عندي وعند كل سعودي وفجر النصر والعز قريب بأذن الله.. ارضي مقدسه وفيها شعب يحبون الشهاده اكثر من حبهم للحياة.. لم يعتدي عليها احد على مر التاريخ إلا كان عبره لمن اعتبر.. راية السعوديين خفاقه لا تنتكس".

حرب ضد أعداء المسلمين 

كما وجه تركي آل الشيخ، رسائل حادة عقب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكداً أن الحرب الراهنة "ليست مع اليمن، بل مع أعداء اليمن وأعداء العرب والمسلمين".

“لا عهد ولا شيمة ولا دين”

وأدان آل الشيخ استهداف المعتمرين داخل المطار، ونشر مقطع فيديو يوثق لحظات الهجوم، معلقاً: "معتمرين بيت الله! لا عهد ولا شيمه ولا دين.. عصابه ومرتزقه!".

تركي آل الشيخ السعودية الرياض مصر

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