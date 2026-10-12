ما مصير شكوى نادي الزمالك للجنة الحكام؟.. عصام عبد الفتاح يوضح

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أن اللجنة سترد على شكوى نادي الزمالك بالوقائع والمعلومات التي أوضحها، مشددًا على أن ما ذكره هو «الكلام المنطقي، واللي حصل بالضبط».

كما أكد احترامه للنادي الأبيض وجميع الأندية، واستعداده لإتاحة المستندات التي تثبت صحة حديثه، قائلًا: «نادي الزمالك زي ما بقول لحضرتك لو عاوز يتأكد من كلامي من خلال المستندات؛ أهلاً وسهلاً».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الأنباء المتداولة بشأن وجود استقالات داخل لجنة الحكام «غير صحيحة بالمرة»، موضحًا أن الكابتن محمود عاشور فضّل العمل في الإعلام بعدما تلقى عرضًا من إحدى القنوات، وصفه بأنه عرض كبير، مضيفًا: «ربنا يكرمه طبعًا».

وأشار إلى أن عاشور كان من الأعضاء البارزين في اللجنة، وقام بدور كبير خلال الفترة الماضية، ولا يزال يواصل العمل معهم محاضرًا، لكنه يرغب بالفعل في العمل الإعلامي، متمنيًا له كل التوفيق.

ونفى عبد الفتاح كذلك وجود نية لدى الكابتن سمير عثمان أو الكابتن محمود البنا للاستقالة، مؤكدًا: «ولا أي حاجة»، موضحًا أنهما كانا يعملان في اليوم نفسه مع المقيمين، ولديهما محاضرات، وما يتردد بشأن استقالتهما «عارٍ تمامًا من الصحة».

وأشار إلى أن لجنة الحكام تواجه استهدافًا، قائلًا: «بصي يا أستاذة لميس، إحنا بشكل أو بآخر لجنة الحكام مستهدفة»، موضحًا أن اللجنة تسلّمت «تركة صعبة جدًا»، وتسعى إلى إعادة التحكيم المصري إلى سابق عهده، حتى يستعيد مكانته ويصبح رائدًا في القارة الإفريقية، بقوله: «بنحاول إن إحنا نرجّع التحكيم المصري لسابق عهده ويكون رائد في القارة الإفريقية إن شاء الله».

ومن جهتها، أكدت الإعلامية لميس الحديدي احترام التحكيم المصري، مشيرة إلى الاستعانة بحكام مصريين في كأس العالم.

وأشادت بما قدمه هؤلاء الحكام، سواء في تقنية «VAR» أو في إدارة المباريات بصفتهم حكام ساحة، ويستحقون التحية، كما وجهت التحية إلى عبد الفتاح، الذي رد قائلًا: «الحمد لله، بشكر حضرتك».