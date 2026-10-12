عصام عبد الفتاح: مساعد الحكم رفع الراية قبل الاحتكاك في إحدى اللقطات المثارة بمباراة القمة

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إنه لن يخوض في تقييم أداء حكم مباراة الأهلي والزمالك أو يحسم ما إذا كان الزمالك يستحق ركلتي جزاء، لكنه أوضح تفاصيل إحدى اللقطات المثارة، مشيرًا إلى أن مساعد الحكم رفع الراية واحتُسبت ركلة مرمى قبل حدوث الاحتكاك الذي جرى الحديث عنه، وهو ما قال إن بعض المحللين لم ينتبهوا إلى تفاصيله عند تحليل اللعبة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» لا تتدخل في كل لعبة يشوبها الشك، موضحًا أن الحكم هو المسؤول عن إدارة المباراة، وأنه لا يفكر طوال الوقت في وجود التقنية، بل يتخذ قراراته وفق ما يراه داخل الملعب.

وشرح عبد الفتاح آلية تدخل «فار»، قائلًا إنه إذا احتسب الحكم ركلة جزاء وكانت التقنية ترى أن القرار خاطئ، أو لم يحتسب ركلة جزاء بينما ترى التقنية أن هناك ركلة جزاء صحيحة، فإن «فار» يستدعي الحكم ويمنحه فرصة ثانية لمراجعة الحالة، مضيفًا: «بيقول له: تعالى، بدي لك فرصة ثانية إنك تشوف احتمالية ركلة الجزاء».

وأوضح أنه إذا كان قرار الحكم متوافقًا مع وجهة نظر «فار»، سواء احتسب ركلة جزاء أو لم يحتسبها، فلا يجري استدعاؤه للمراجعة، مؤكدًا أن الاستدعاء يحدث فقط عندما يكون هناك اختلاف بين الحكم والتقنية.

وعلّقت لميس الحديدي بأن عدم استدعاء الحكم يعني أن «فار» وافق على عدم احتساب ركلة الجزاء، ليرد عبد الفتاح بأن ذلك يمثل وجهة نظر التقنية، كما أن ما انتهى إليه من كانوا يديرون الحالة داخل الملعب يمثل وجهة نظرهم أيضًا، دون أن يقدم تقييمًا نهائيًا للعبة أو يحسم الجدل بشأن استحقاق الزمالك ركلة الجزاء.