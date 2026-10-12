قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحت بحياتها عشان تنقذ غيرها.. شجاعة سيدة سعودية خلال استهداف مطار الملك خالد
كعب العمل 2026 .. رابط الاستخراج الإلكتروني والشروط والمستندات
قادما من السعودية.. وصول جثمان المضيفة الجوية المصرية إلى أرض الوطن
أنا أسعد إنسان على وجه الأرض.. الشهيد الحي عبد الجواد سليم يبكي على الهواء
النصر يهزم نيفتشي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة.. ورونالدو يسجل
كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية
ربنا يسامحني.. الشيخ أحمد المشجع الزملكاوي يعلن اعتزاله تشجيع كرة القدم
تسبب في معاناة الجميع.. جيرارد يطالب بعقوبات تاريخية ضد مانشستر سيتي
ارتدوا قطعة ملابس إضافية.. الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض الحرارة الأيام المقبلة
العشاء الأخير.. مصرع شابين في حادث تصادم بالمنوفية
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه خميس مشيط
خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عصام عبد الفتاح: مساعد الحكم رفع الراية قبل الاحتكاك في إحدى اللقطات المثارة بمباراة القمة

عصام عبد الفتاح: مساعد الحكم رفع الراية قبل الاحتكاك في إحدى اللقطات المثارة بمباراة القمة
عصام عبد الفتاح: مساعد الحكم رفع الراية قبل الاحتكاك في إحدى اللقطات المثارة بمباراة القمة

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إنه لن يخوض في تقييم أداء حكم مباراة الأهلي والزمالك أو يحسم ما إذا كان الزمالك يستحق ركلتي جزاء، لكنه أوضح تفاصيل إحدى اللقطات المثارة، مشيرًا إلى أن مساعد الحكم رفع الراية واحتُسبت ركلة مرمى قبل حدوث الاحتكاك الذي جرى الحديث عنه، وهو ما قال إن بعض المحللين لم ينتبهوا إلى تفاصيله عند تحليل اللعبة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» لا تتدخل في كل لعبة يشوبها الشك، موضحًا أن الحكم هو المسؤول عن إدارة المباراة، وأنه لا يفكر طوال الوقت في وجود التقنية، بل يتخذ قراراته وفق ما يراه داخل الملعب.

وشرح عبد الفتاح آلية تدخل «فار»، قائلًا إنه إذا احتسب الحكم ركلة جزاء وكانت التقنية ترى أن القرار خاطئ، أو لم يحتسب ركلة جزاء بينما ترى التقنية أن هناك ركلة جزاء صحيحة، فإن «فار» يستدعي الحكم ويمنحه فرصة ثانية لمراجعة الحالة، مضيفًا: «بيقول له: تعالى، بدي لك فرصة ثانية إنك تشوف احتمالية ركلة الجزاء».

وأوضح أنه إذا كان قرار الحكم متوافقًا مع وجهة نظر «فار»، سواء احتسب ركلة جزاء أو لم يحتسبها، فلا يجري استدعاؤه للمراجعة، مؤكدًا أن الاستدعاء يحدث فقط عندما يكون هناك اختلاف بين الحكم والتقنية.

وعلّقت لميس الحديدي بأن عدم استدعاء الحكم يعني أن «فار» وافق على عدم احتساب ركلة الجزاء، ليرد عبد الفتاح بأن ذلك يمثل وجهة نظر التقنية، كما أن ما انتهى إليه من كانوا يديرون الحالة داخل الملعب يمثل وجهة نظرهم أيضًا، دون أن يقدم تقييمًا نهائيًا للعبة أو يحسم الجدل بشأن استحقاق الزمالك ركلة الجزاء.

مساعد الحكم مباراة القمة عصام عبد الفتاح فار الزمالك ركلات الجزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

الدكتورة منار غانم

الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

الاهلي

خالد طلعت: هدف الأهلي الأول بمرمى الزمالك احتسب لـ بن شرقي وليس محمد هاني

ترشيحاتنا

المعاشات

15 % من الأجر السنوي.. حالات تتيح صرف مستحقاتك دون معاش

محمد أمين

رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين: دعم استقلال الجنائية الدولية ضرورة لحماية العدالة العالمية من الضغوط السياسية

محمد خليل

محمد خليل: قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإخوان يعكس تنامي الإدراك الدولي لخطورة التنظيمات العابرة للحدود ومخططاتها لاستهداف الدولة الوطنية

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد