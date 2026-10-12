عصام عبد الفتاح عن "أزمة القمة": إنجلترا وإيطاليا رفضتا إرسال حكم للمباراة.. وإسبانيا أرسلت طاقمًا غير مصنف

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن الحكم الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كان أجنبيًا وليس مصريًا، ردًا على الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة الزمالك إلى اتحاد الكرة، وحمّل فيها لجنة الحكام مسؤولية الخسارة، متضمنة اتهامات بشأن مستوى الحكم وعدم تصنيفه، إلى جانب الاعتراض على قرارات تحكيمية قال النادي إنها أثرت في نتيجة المباراة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ لجنة الحكام خاطبت خمس دول كبرى لتوفير طاقم تحكيم للمباراة، لكن إنجلترا وإيطاليا وألمانيا اعتذرت، بينما وافقت إسبانيا وأرسلت طاقمًا غير مصنف، وهو ما رفضته اللجنة، موضحًا: «إحنا ما رضيناش؛ لأن برضه كنا هنتقد إن الحكم اللي هنجيبه غير مصنف في أوروبا».

وأشار إلى أن البرتغال أرسلت طاقمًا غير مصنف أيضًا، لكن ذلك حدث متأخرًا، مؤكدًا أن جميع المراسلات والمستندات المتعلقة بالاختيار موجودة لدى اللجنة، وأن نادي الزمالك يستطيع إرسال من يمثله للاطلاع عليها في أي وقت، قائلًا: «إحنا ناس وبنقف على مسافة واحدة من كل الأندية»، ومشددًا على أن نجاح التحكيم، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، يمثل أهمية كبيرة للجنة.

وأوضح عبد الفتاح أن اللجنة كانت تبحث عن حكم من فئة النخبة لإدارة اللقاء، لكنها لم تجد سوى الحكم الذي أدار المباراة واثنين آخرين، لافتًا إلى أن وصف الحكم بأنه «مجهول» لا يتفق، بحسب قوله، مع مشاركاته التحكيمية، إذ أدار مؤخرًا مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية، وهي من المباريات القوية في البطولة.

وجاءت تصريحات رئيس لجنة الحكام ردًا على ما عرضته لميس الحديدي بشأن شكوى الزمالك، التي اتهم فيها النادي طاقم التحكيم بالضعف وعدم التناسب مع قيمة المباراة، واعتبر أن بعض القرارات اتُّخذت ضده بصورة متعمدة، بما أثر في سير اللقاء ونتيجته، كما أشار إلى وجود ركلتي جزاء لم تحتسبا، وعدم مراجعة بعض الحالات عبر تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، وحمّل لجنة الحكام مسؤولية ما وصفه بغياب العدالة ومجاملة الطرف الآخر.

وأكد عبد الفتاح في رده أن نقطة البداية هي أن الحكم أجنبي، ثم شرح مسار مخاطبة الاتحادات الأوروبية والاعتذارات والخيارات التي وصلت إلى اللجنة، مشددًا على استعدادها لكشف تفاصيل عملية الاختيار لنادي الزمالك، وعلى موقفها القائم على التعامل المتساوي مع جميع الأندية.