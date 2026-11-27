فتحت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي أي، ملف غياب الطلاب عن المدارس، في ظل تزايد الحديث عن انتظام الحضور وتشديد وزارة التربية والتعليم على تطبيق قواعد الانضباط المدرسي، وما ترتب على الغياب من فصل بعض الطلاب وإثارة قلق أولياء الأمور بشأن مستقبل أبنائهم.

وقالت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها البرنامج، إن هناك طلابًا تعرضوا للفصل بسبب الغياب، وأولياء أمور يشعرون بالقلق على مستقبل أبنائهم، في الوقت الذي تشدد فيه المدارس على ضرورة الالتزام بالحضور والانضباط، إلا أن الواقع يكشف استمرار غياب أعداد من الطلاب، خاصة في الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي.

وأضافت أن الحديث عن انتظام حضور الطلاب لا بد أن يصاحبه البحث عن الأسباب الحقيقية وراء عزوفهم عن الذهاب إلى المدارس، متسائلة: لماذا لا يذهب الطالب إلى المدرسة، بينما يحرص في الوقت نفسه على حضور الدروس الخصوصية؟ ولماذا يكون مستعدًا لقضاء ساعات في الدرس، لكنه لا يرغب في قضاء يومه داخل الفصل الدراسي؟

وأكدت أن التعامل مع أزمة الغياب لا ينبغي أن يقتصر على تسجيل الحضور والغياب أو اتخاذ قرارات بالفصل، وإنما يجب التوقف أمام الأسباب التي تدفع الطلاب إلى الابتعاد عن المدارس، والبحث عما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالطالب وحده أم أن المدرسة تحتاج أيضًا إلى مراجعة دورها في العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن التعليم لا يقتصر على مجرد الحضور والانصراف، كما أن المدرسة ليست مكانًا يذهب إليه الطالب لإثبات حضوره فقط، بل من المفترض أن تكون بيئة تعليمية قادرة على جذب الطلاب وتقديم المعرفة لهم بصورة تجعلهم حريصين على الانتظام بها.

واختتمت فاتن عبد المعبود تمهيدها للموضوع بالتأكيد على أهمية فتح نقاش جاد حول أسباب غياب الطلاب عن المدارس، ودور المدرسة في استعادة ثقة الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بمشاركة ضيوف الفقرة لبحث أبعاد الأزمة وسبل التعامل معها.