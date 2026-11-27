أعلنت محافظة الإسماعلية، أن الأجهزة التنفيذية بعاصمة المحافظة، شنت حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات حتى مستوى سطح الأرض، وذلك بالمشاركة مع رئاسة مركز الإسماعيلية، والأجهزة الأمنية المعنية، والتي أسفرت عن إزالة 25 حالة تعد علي مساحة 3000 متر مربع ضمن أعمال الموجة 30 لإزالة التعديات والبناء المخالف.

وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم /الجمعة/، أن الحملة استهدفت منطقتي عزبة المنشار وعزبه راتب، خلال الحملة وتم إزالة 25 حالة تعد شملت منازل ومنشآت مبنية بالخرسانة المسلحة وأعمدة خرسانية دون الحصول علي التراخيص اللازمة، و10 حالات فورية في المهد لمباني ومنازل مشيدة بالطوب البلوك الأبيض غير مسقوفة وغير مأهولة بالسكان و إزالة أسوار مخالفة أقيمت بالمخالفة للقانون وعلى أرض تم التعدي عليها حيث بلغ إجمالي المساحات التي شملتها الإزالات 3000 متر مربع مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفات.

وأكد رئيس مركز الإسماعيلية، جلال عبد الكريم، استمرار حملات الإزالة بصورة يومية ومكثفة بكافة القرى التابعة للمركز والمدينة مع المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الفوري معها في المهد.