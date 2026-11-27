أشاد أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق محمد أيمن، خلال مشاركته في المسابقة، مؤكدين تطور مستواه مقارنة بالمرحلة الأولى، وتميزه بخامة صوتية جميلة وإحساس صادق، إلى جانب إجادته أحكام التجويد والتنقل بين المقامات.

وزير الأوقاف: محمد أيمن يمتلك خامة صوتية رخيمة وإحساسًا صادقًا

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن المتسابق يمثل ميلاد موهبة بالغة الجمال، مشيدًا بتلاوته الندية وخامته الصوتية الرخيمة وإحساسه الصادق، فضلًا عن براعته في الانتقال بين المقامات.

من جانبه، أشاد الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بأداء محمد أيمن، قائلًا: «أحسنت وأبدعت»، مؤكدًا عدم وجود أخطاء تجويدية في تلاوته، وأن مستواه شهد تطورًا ملحوظًا مقارنة بالمرحلة الأولى، مضيفًا أنه أصبح أفضل بكثير من مشاركته السابقة.

بدوره، وصف الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، تلاوة المتسابق بالرائعة، مؤكدًا أنها جاءت أفضل من المرة الماضية.

كما أشاد الشيخ طه النعماني بأداء محمد أيمن، قائلًا: «أيوة كده يا شيخ محمد، وبدأ يسمعنا ويمتعنا»، واصفًا أداءه بالممتاز، ومتمنيًا له التوفيق في المراحل المقبلة من المسابقة.