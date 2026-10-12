عصام عبد الفتاح: تقييمي لأداء حكم مباراة القمة قد يعرّضه للهجوم

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن الحكم الذي أدار مباراة الأهلي والزمالك سبق له إدارة مواجهة بلجيكا وفرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، مشيرًا إلى أن المباراة كبيرة، ولا يمكن وصف الحكم بأنه غير مصنف؛ لمجرد عدم معرفة بعض الجماهير به.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أن أي حكم في العالم، مثل اللاعب أو المدرب أو الفريق، قد يكون في يومه وقد لا يكون، وأنه لا يستطيع ضمان مستوى أي حكم بصورة مطلقة.

وأضاف أنّ هناك اختلافًا بين المدارس التحكيمية في العالم، فطريقة التحكيم في أمريكا الجنوبية تختلف عن أوروبا، كما تختلف في أوروبا عن إفريقيا وآسيا، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد تحتسب في أوروبا ولا تحتسب في مناطق أخرى، والعكس صحيح، وهو ما يستلزم أن يكون الجمهور على دراية بهذه الفروق.

وأوضح أن لجنة الحكام لا تستطيع أن تطلب من الحكم الأجنبي أن «يحكّم بالطريقة المصرية»، لأنه يدير المباريات وفق الطريقة التي تعلمها في بلاده وقارته، مضيفًا أن الحكم الأجنبي عندما يأتي إلى مصر يكون على دراية بالمباراة، ولا يمكن توجيهه إلى احتساب حالة بعينها أو عدم احتسابها.

ورفض عبد الفتاح تقديم تقييم تفصيلي لأداء حكم مباراة القمة، قائلًا إن تقييمه قد يعرّضه للهجوم، لكنه أكد موقفه الرافض للاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات الأهلي والزمالك أو أي مباراة في مصر، مشيرًا إلى أن هناك دولًا أوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، لا تستعين بحكام أجانب لإدارة مبارياتها المحلية، وأن الحكام المصريين لا يقلون إطلاقًا عن الحكام الأجانب.

وأضاف أن المشكلة الأكبر التي تواجه التحكيم، تتمثل في “التشكيك في الحكام العرب والمصريين” و"عدم الثقة في قدرتهم على إدارة المباريات"، معتبرًا أن هذا التشكيك هو ما يثير التساؤلات بشأن إسناد اللقاءات إليهم، بدلًا من منحهم الثقة اللازمة لأداء عملهم.

وشدد رئيس لجنة الحكام على أنه لا يضمن مستوى أي حكم أجنبي، موضحًا أن اختيار الحكام يتم وفقًا لمعايير محددة، لكن النتيجة النهائية تظل مرتبطة بالتوفيق، وقال: «أنا لا أضمن مستوى حكم أجنبي، الحكم الأجنبي بنختاره وفقًا للمعايير المحطوطة، وفي النهاية التوفيق ده بتاع ربنا، إذا كان أصاب أو أخطأ».