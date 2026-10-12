لابس ملابس نسائية ورقص بصورة مبتذلة.. القبض على شاب بحرض على الفجور بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بدمياط؛ لنشره مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ارتداءه ملابس نسائية والرقص بصورة مبتذلة، والتحريض على الفجور بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد رصدت قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه؛ تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.